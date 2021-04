Martorell acull el naixement de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità

Martorell va ser ahir l'escenari de la constitució de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. Un ens que, a banda d'aquest municipi, inclou Terrassa, Sabadell, Mataró, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès i Vilafranca del Penedès. Tots ells municipis de l'anomenada segona corona metropolitana. Un ens que, segons van destacar els respectius alcaldes, ha de servir per «reforçar la veu i el lideratge» d'un territori que compta amb el 38% de la població de Catalunya i el 10% del seu teixit industrial i que tot i així «ha patit i pateix» un model «excessivament centralista». «Volem deixar de ser el pati del darrere de Barcelona i estar presents on es cuinen les decisions estratègiques que afecten els nostres ciutadans», van expressar.

En la constitució de l'associació s'ha els nou alcaldes i alcaldesses han signat el que s'ha batejat com a Declaració de Martorell. La previsió és que el nou ens comenci a treballar aquest estiu i que vagi incorporant tots els municipis de més de 25.000 habitants del territori. Inicialment, segons va explicar l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, l'associació no la presidirà cap municipi i totes les decisions es prendran de forma conjunta.

Durant els parlaments, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va recordar que els nou municipis que s'han agrupat tenen una població de gairebé 900.000 persones i que el conjunt del territori frega els 3 milions, unes xifres, va dir, que obliguen a «tenir-lo en compte». Farrés va expressar que la segona corona metropolitana ha patit històricament un model excessivament centralista que s'ha de revertir «escoltant la seva veu».

Entre la llista de mancances i reptes a la segona corona metropolitana, els batlles destaquen l'habitatge, la millora dels barris, la lluita contra el canvi climàtic i, principalment, el transport. Sobre aquesta qüestió, tots ells van reclamar apostar per un model transversal i no radial que millori les connexions, principalment les ferroviàries, per unir tots els municipis. «No pot ser que per anar de Martorell a Terrassa calgui passar per Barcelona i fer un trajecte de més d'una hora», va assenyalar Xavier Fonollosa. És per això que van reclamar poder participar en el nou Pla de Rodalies i en el nou sistema de tarifació del transport públic amb la resta de municipis de l'AMB.

Durant les intervencions, els alcaldes han recordat que la corona metropolitana és un dels motors econòmics de Catalunya i que cal que la Generalitat i l'Estat potenciïn aquest territori per reforçar el seu «múscul productiu» i generar ocupació.

Els alcaldes també van coincidir en assenyalar que els preocupa el compliment del Pla Territorial Metropolità (PTMB) i temen que s'estigui perdent l'oportunitat d'abordar conjuntament una avaluació general d'aquest projecte i poder decidir si fa falta o no revisar-lo.