La Llacuna estrena la plaça que recorda la jornada de l'1 d'octubre del 2017

La Llacuna ha estrenat la nova Plaça 1 d'Octubre, a partir de l'impuls i la proposta del Consell Local per la República i amb el suport de l'Ajuntament ha estat inaugurada la Plaça 1 d'Octubre. Joan Guarch, Albert Valiente i Jordi Via, que van parlar com a membres del Consell Local, van destacar que la jornada de l'1 d'Octubre de 2017 «perviurà en la memòria col·lectiva de La Llacuna i del país com a exemple de la defensa democràtica del dret d'autodeterminació dels pobles», i que amb aquest acte se'n preservava la memòria. Per la seva banda, l'alcalde, Josep Parera, també va destacar la mobilització de tothom, «qui cívicament i pacífica aquell dia van defensar els seus drets i llibertats». Aquesta plaça fins ara ha estat coneguda amb el nom de la Font de la Mandra, un nomenclàtor del qual es desconeix el seu origen.