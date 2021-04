El Museu de Capellades renova com a punt d'informació turística

El Museu Molí Paperer de Capellades ha renovat amb Anoia Turisme la col·laboració com a punt d'informació turística. Des de ja fa uns anys el Museu no és pròpiament una oficina de turisme, però compleix funcions com a tal, donant informació i servei als usuaris. Ara s'ha renovat aquest compromís que, mitjançant formació per als treballadors, permetrà donar un servei més acurat, actualitzar tota l'oferta turística comarcal, participar en la tramesa de materials promocionals turístics tant de l'àmbit comarcal com provincial i quedar acreditats amb una placa o vinil identificatius.