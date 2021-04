L'Anoia s'emmiralla en el Baix Llobregat i crea un Parc Agrari per promoure el consum i la producció de km 0

La comarca de l'Anoia ha creat recentment el Parc Agrari de la Conca d'Òdena amb l'objectiu de promoure el consum i la producció de km 0. La iniciativa s'emmiralla en l'històric Parc Agrari del Baix Llobregat i vol esdevenir una eina per dinamitzar econòmicament el territori. De moment, hi ha 15 municipis adherits a la iniciativa, que ocupen 372 quilòmetres quadrats de terreny i arriben a una població de 81.000 persones. El vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Cuadras, explica que l'objectiu és "posar en valor tot allò que es produeix al territori i fer-ho fàcil perquè la ciutadania pugui accedir a aquests productes". "Tothom qui vulgui consumir km0 trobarà en el Parc Agrari la forma per fer-ho", resumeix.

El Parc Agrari de la Conca d'Òdena és una iniciativa públicoprivada que té com a objectiu convertir-se en una eina per dinamitzar social i econòmicament el territori i facilitar el consum i la producció de km 0. La coordinació del projecte va a càrrec del Consell Comarcal de l'Anoia i a nivell tècnic compta amb la participació del Col·lectiu Eixarcolant. De moment, està integrat per 15 ajuntaments, així com també per productors agraris i ramaders, comerciants i restauradors de la comarca.

El vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Cuadras, explica que "la crisi de la covid-19 ha posat sobre la taula diferents reptes com el consum de proximitat o la preservació del territori, i creiem que el Parc Agrari és l'eina per fer possible tot això". Cuadras explica que en aquests moments s'està muntant "l'engranatge" del projecte i la idea és que al llarg del 2021 es defineixi el pla d'actuacions i es doti l'eina de continguts i recursos.

Cuadras relata que s'han emmirallat en l'històric Parc Agrari del Baix Llobregat, que fa més de vint anys que es va constituir. "El Baix Llobregat ens ensenya com es pot viure en un territori on hi ha km 0 i es cuiden els productors, però al mateix temps hi ha una gran densitat urbana i indústria", explica. En aquest sentit, diu que la comarca de l'Anoia aposta per aquesta "mixtura" d'usos perquè considera que l'experiència del Baix Llobregat "mostra que és possible encabir-ho tot si es fa ben fet i ordenadament".

Un 'marketplace' que servirà com a centre de distribució

La idea és que la pàgina web del Parc Agrari (parcagrarico.cat) centralitzi totes les comandes. Segons relata Cuadras, "els consumidors podran fer les seves compres de km 0 a través de la web i aquestes arribaran als productors". Un cop els productors rebin les comandes, portaran els productes a un 'marketplace' o centre de distribució i, des d'allà, s'ordenaran i es distribuiran les comandes a petits comerços dels diferents municipis. Cuadras explica que aquests comerços "faran de centres de distribució de les comandes, ja que, d'aquesta manera, el consumidor que vagi a recollir els productes podrà trobar en aquests comerços altres al·licients i així es promourà també el comerç de proximitat".

Pel que fa al sector de la restauració, aquests establiments també podran comprar directament als productors adherits al projecte i, a més, se'ls proporcionarà un segell de qualitat perquè "la ciutadania sàpiga que al seu menú o carta ofereixen productes de proximitat". En aquests moments encara no s'ha definit on s'ubicarà el centre de distribució, tot i que des del Consell Comarcal apunten que "en un termini d'un mes ha de quedar tancat".

Els productors celebren la posada en marxa de la iniciativa

L'Arnau Torras té 25 anys i és veterinari de la granja familiar Cal Llacuna, ubicada al terme municipal d'Òdena. Es dediquen a la crica de porcs i vedells, tot i que també tenen camps de cereals. Torras explica que intenten "tancar tot el cercle productiu", ja que "les dejeccions dels animals van a parar als camps i aquests ens serveixen per produir els cereals que després menjaran els animals". Aquest jove veterinari creu que "no té cap sentit produir porcs a l'Anoia que vagin a parar a 100 quilòmetres de distància" i, per això, aposten per distribuir-los per la zona més propera. Creu que el Parc Agrari pot ajudar-los a donar a conèixer el seu producte i també a crear sinèrgies.

Un altre dels productors que s'ha afegit a la iniciativa és en Jaume Riba, pagès de la Torre de Claramunt. Produeix des d'oli oliva fins a cigronet de l'Alta Anoia passant per la fruita i verdura de temporada. Riba creu que la crisi de la covid-19 ha fet que molts consumidors apostin cada cop més pel producte de qualitat i km 0 i assegura que el Parc Agrari pot ser una bona eina per "potenciar aquesta activitat l'Anoia".