La Via Blava de la riera d'Òdena quedarà enllestida al llarg d'aquest any

Aquest 2021 finalitzaran les obres d'un nou tram del camí fluvial de la Via Blava Anoia: un camí continu que seguirà la riera d'Òdena des del nucli urbà d'Òdena fins a la seva desembocadura al riu Anoia, que tindrà un ús preferent per a vianants o mitjans no motoritzats i que estarà connectat amb els principals nuclis urbans i camins rurals de la conca d'Òdena.

Després que aquest mes d'abril es completi la primera fase de les obres de la Via Blava de la riera d'Òdena, que ha tingut un cost de prop de 480.000 euros, la Diputació de Barcelona ha atorgat ara a la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Òdena (MICOD) un ajut de 444.115 euros més per a la segona fase, que s'iniciarà el mes de maig i quedarà enllestida abans no acabi l'any.

Amb aquesta inversió es faran un conjunt d'actuacions per recuperar i millorar els hàbitats de la ribera i el conjunt de l'espai fluvial, posar-lo a disposició de la ciutadania fent compatible la conservació i l'ús públic, i per divulgar-ne els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials. En concret, s'actuarà damunt d'uns terrenys propers a la riera d'Òdena als termes municipals d'Òdena i Igualada, en un recorregut de 7,28 km al llarg de la riera.

Seguint la nova Via Blava, els vianants podran admirar elements d'interès geològic, com els xaragalls de margues blaves al marge esquerra de la riera d'Òdena, elements d'interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l'entorn del paratge el Coto, i elements d'interès cultural i arquitectònic com el castell d'Òdena i el cementiri nou d'Igualada. Un cop creuat el pont de Can Riba, prop de l'institut Badia i Margarit, la traça de la Via Blava seguirà el traçat de l'Anella Verda d'Igualada. El camí finalitzarà a la desembocadura de la riera d'Òdena al riu Anoia, on la Via Blava d'Òdena enllaçarà amb la Via Blava Anoia Fase 1.

Per la Mancomunitat de la conca d'Òdena es tracta d'una actuació estratègica per la vertebració del territori i una oportunitat per a la reactivació econòmica de la zona, molt afectada per les conseqüències de la pandèmia de la covid-19.

Les obres de millora ja estaven previstes l'any 2015 en el marc del projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l'Anoia, que incloïa el riu Anoia, la riera d'Òdena i la riera de Castellolí i Güells, un projecte que forma part de la Via Blava Anoia.