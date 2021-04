Igualada estrena un espai de record dedicat al dol perinatal

Igualada va obrir, aquest diumenge, un espai dedicat al dol perinatal al costat de l'entrada del Cementiri Nou. L'espai, en comunió amb la natura que envolta el cementiri, té una olivera al centre que actua com a «arbre dels records». Aquesta zona vol ser un espai de memòria i record per les famílies que han perdut un nadó abans de néixer o amb pocs dies de vida. L'Ajuntament d'Igualada ha creat aquest espai memorial arran de la iniciativa de l'associació Little Stars Catalunya Central, formada per famílies que han patit alguna pèrdua gestacional. El d'Igualada és el setè arbre dels records que l'associació ha inaugurat a la Catalunya Central.

El regidor d'Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, va ser l'encarregat d'obrir l'acte explicant la necessitat que existeix de donar visibilitat a aquest tipus de pèrdues que, malauradament, «moltes vegades es menystenen o es viuen de forma silenciosa». Capdevila va destacar i va agrair la feina que realitzen a Igualada les psicòlogues de l'entitat Dones amb Empenta, que acompanyen a les famílies en el procés del dol perinatal.

Per part de l'entitat impulsora d'aquest espai, Little Stars Catalunya Central, Jordi Amblàs i Núria Caberol, van exposar la tasca que realitzen des de l'entitat per «facilitar a les famílies l'elaboració del dol i per donar visibilitat a aquestes pèrdues, millorant la comprensió de la societat per tal que ofereixi a les famílies un suport més efectiu». L'espai de dol que s'ha obert a Igualada, van dir, «ho facilita i ho fa visible».

En la mateixa línia, va parlar la llevadora Eva Martínez, que va iniciar el seu parlament posant en valor la tasca que realitzen tots els professionals sanitaris que atenen a les famílies en aquests moments tant difícils. Martínez va dir que elles són «les primeres que actuen quan hi ha una pèrdua d'aquestes característiques i les primeres que han de donar suport i escalf a la família». Va remarcar, també, la importància de la visibilització d'aquestes pèrdues per «garantir que la societat en sigui conscient i sàpiga donar el suport i acompanyament necessari a les famílies».

Finalment Marc Castells, alcalde d'Igualada, va explicar que amb aquest espai la ciutat «respon a les inquietuds, als reptes i a les emocions dels seus ciutadans, visibilitzant una realitat que molts cops es vivia de forma amagada». Per Castells l'espai que s'ha obert és una zona per fer justícia amb les famílies, perquè puguin fer el seu dol en un entorn que va qualificar de «màgic, en comunió amb la natura i en un entorn geològic únic». Castells va destacar també que l'espai ideat per Enric Miralles i Carme Pinós serà declarat en breu Bé Cultural d'Interès Nacional.