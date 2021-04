El Consell d'Alcaldes de l'Anoia mostra el seu «rotund rebuig» al model de planificació dels parcs eòlics i solars

El Consell d'Alcaldes de l'Anoia s'ha posicionat en contra de l'actual model de planificació dels parcs eòlics i solars i han mostrat el seu "rotund rebuig" a la manera en què s'estan plantejant. En aquest sentit, exigeixen que s'escolti la veu del territori en futures implantacions d'energies renovables i anuncien que faran arribar les seves reivindicacions a les administracions superiors. "Tot i que des de l'Anoia es comparteixen els compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a les energies renovables, es demana consensuar les possibles ubicacions i implantacions per no malmetre d'una manera irrecuperable el paisatge, l'economia i l'estil de vida, així com també el patrimoni natural, agrícola i cultural", apunten.

A través d'un comunicat, els batlles recorden que hi ha alternatives al desplegament de parcs fotovoltaics en sòl agrícola, com ara la instal·lació en sòl industrial, en cobertes de naus, en parcel·les amb menys impacte mediambiental, als laterals i la mitjana de les grans carreteres o, fins i tot, en equipaments i serveis públics ja existents.