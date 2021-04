Igualada reubica l'activitat de Sant Jordi al passeig Verdaguer amb 20 parades

Igualada serà una de les ciutat que aquest divendres, 23 d'abril, viurà un Sant Jordi diferent i adaptat a les normatives de seguretat establertes pel Procicat. La decisió que ha pres l'Ajuntament ha estat la de reubicar l'activitat cultural de llibreries i floristeries al passeig Verdaguer, entre els carrers de Sant Magí i Òdena. L'espai estarà delimitat, tindrà control d'aforament i dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 9 del vespre.

A l'espai s'hi ubicaran 20 parades professionals de les quals 8 són llibreries, 9 són floristeries, 2 seran per la premsa i 1 espai estarà dedicat als autors igualadins.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives, ha estat l'encarregat de presentar els canvis que viurà la festa d'aquest any. Vives ha explicat que des del govern «s'ha treballat de forma coordinada amb les llibreries i floristeries de la ciutat», alhora que ha destacat que des de l'Ajuntament s'ha lluitat per «mantenir viva la cultura, tal i com ja es va fer l'any passat amb la celebració de la nit de llibres i flors a l'estiu». Aquest any no es podrà comptar amb les parades d'associacions a causa de les restriccions. Des de l'ajuntament s'ha tingut en compte la normativa del pla específic per Sant Jordi 2021 que ha fet el departament de cultura de la Generalitat