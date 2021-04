Sis municipis del Baix Llobregat s'uneixen per generar riquesa i ocupació amb l'alimentació sostenible

Foto de grup dels alcaldes i alcaldesses que s'han unit per impulsar el 'hub'

Foto de grup dels alcaldes i alcaldesses que s'han unit per impulsar el 'hub' | ACN

Els municipis d'Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la Barca, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'han unit per crear un 'hub' agroalimentari. L'objectiu és promoure el creixement i ajudar a la recuperació econòmica sostenible de la zona nord del Baix Llobregat potenciant i dinamitzant tota la cadena de valor del sector alimentari, fent especial èmfasi en l'alimentació saludable i sostenible . El primer pas de la iniciativa preveu fer una diagnosi de la situació actual a la zona.

La iniciativa es desenvolupa en el marc del programa 'Treball, Talent i Tecnologia' de la Diputació de Barcelona, que finança el programa amb 300.000 euros. Segons els impulsors de la iniciativa, un dels punts positius del nord del Baix Llobregat és que compta amb sòl agrícola per conrear, infraestructura per captar aigua i abastir els conreus, indústria productora d'aliments i infraestructures per gestionar el residus.

L'objectiu és crear un' hub' tecnològic de referència en el sector alimentari, amb empreses i entitats públiques i privades, potenciar la inserció de persones en situació d'atur millorant la seva ocupabilitat i les seves competències tecnològiques, alhora que millorar la capacitació dels treballadors d'aquests sector d'alimentació per fer-los més competitius.

També es posaran en marxa accions que permetin dinamitzar tota la cadena de valor alimentària per millorar la competitivitat de les empreses, a través de l'aplicació de la tecnologia i les eines que posa a disposició de les empreses la indústria 4.0.