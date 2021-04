El Consell busca projectes innovadors per a la reconversió econòmica de la comarca

Després de presentar la diagnosi del Pacte d'Acció Econòmica i Social, el Consell Comarcal de l'Anoia ha començat una segona fase en què busca projectes innovadors d'empreses que puguin fer possible la reconversió de l'economia de l'Anoia amb especial atenció a aquells relacionats amb la transició verda, digital i l'economia de les cures. La bústia que ha creat té per objectiu contribuir al finançament d'actuacions orientades a impulsar la cohesió econòmica, social i territorial i optar als Fons Europeus de la Recuperació Next Generation.

L'equip del Pacte ja ha dut a terme 97 accions i 47 reunions amb agents, sobretot d'empreses que s'havien identificat en la fase de diagnosi del Pacte. D'altra banda, el Consell ja ha rebut 10 projectes de 10 empreses innovadores, i obrirà un apartat al seu web en què es podrà consultar tota la informació. El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, afirma que «posem tota l'estructura i capacitat del Consell al servei de la reconversió econòmica de la nostra comarca per a fer possible ser locomotora de la recuperació i no vagó de cua. Al costat del teixit econòmic volem captar totes les oportunitats possibles per a combatre les greus xifres d'atur que tenim i donar oportunitats a la gent».