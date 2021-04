Igualada farà al Parc Central un quiosc de restauració en concessió

L'Ajuntament està ultimant els treballs d'enjardinament de la part del mig del Parc Central d'Igualada que finalitzaran en els propers quinze dies amb la plantació de 1.500 plantes i arbres. L'Alcalde d'Igualada, Marc Castells ha posat en valor aquesta aposta per «mantenir la biodiversitat al parc, en consonància amb la voluntat de ser una ciutat que integra la natura».

Un cop finalitzi aquest enjardinament s'iniciarà la construcció d'un carril bici que discorrerà al costat de la nova zona i que ocuparà la pastilla central del parc. En els propers anys està previst que el carril bici connecti amb la pastilla que hi ha a tocar de l'Hospital Universitari d'Igualada per tal que el carril arribi fins a aquest equipament sanitari.

Paral·lelament, l'alcalde igualadí ha anunciat que en els propers quinze dies també s'iniciarà la col·locació d'un quiosc de vins i tapes amb servei de lavabos al mateix parc. L'equipament serà desmuntable i tindrà una concessió inicial per deu anys. Castells ha destacat el fet que la «construcció no afectarà al parc i podrà retirar-se si cal en un futur per deixar l'espai tal i com estava».

La instal·lació estarà situada al xamfrà entres els carrers d'Itàlia i l'avinguda Catalunya, ocuparà una superfície de 400 m2 i tindrà un cost 188.250 euros. L'ajuntament també ha acordat, amb la concessió d'aquest espai, un pagament de 18.000 euros anuals en concepte de manteniment del parc durant els propers deu anys.

Marc Castells ha explicat que amb aquesta nova construcció «es consolida el Parc Central com un punt de trobada dels Igualadins i Igualadines, fent-hi molt més atractiva la seva estada». L'alcalde ha explicat també que amb la nova instal·lació es dota el parc de lavabos adaptats, cobrint una necessitat molt demandada per part dels usuaris del Parc Central.

Amb aquestes millores s'arribarà a la penúltima fase del Parc Central. El punt i final el posaran els 30 nens i nenes que formen el Consell dels Infants que col·locaran 30 caixes niu a 30 pins del parc.