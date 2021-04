Igualada Som-hi denuncia que el govern de la ciutat està «desfent» carrils bici

El grup municipal d'Igualada Som-hi (format per PSC, Comuns i Igualada Oberta) denuncia que el govern de Junts per Igualada està «desfent» carrils bici planificats des de fa anys a la ciutat. El darrer cas, apunten, és el de l'avinguda de Catalunya, on, segons Igualada Som-hi, el projecte original aprovat al seu moment per l'Ajuntament preveia la construcció d'un carril bici i el govern de Junts l'està substituint per uns parterres de plantes amb un cost de 60.000 euros. Un altre exemple que exposen és el del carril bici d'una part de l'avinguda Gaudí «que estava en funcionament i Junts va desfer quan va entrar al govern». En l'àmbit dels vianants, també lamenten els 200.000 euros gastats en les obres del carrer de la Virtut sense transformar-lo en un carrer de vianants que estava planificat per connectar amb el mercat.

En roda de premsa, el regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va llençar un crit d'alerta perquè «ja no només denunciem que el govern de Junts no està fent cap acció ambiciosa per la mobilitat verda, sinó que denunciem que està anant enrere, està desfent allò planificat. És incomprensible que en ple segle XXI, amb l'emergència climàtica com a crisi global i amb l'exemple de ciutats de tot Europa que estan apostant per la mobilitat verda, el govern de Marc Castells visqui en un altre món i desfaci carrils bici que ja estaven planificats o renunciï a crear eixos de vianants com el que hi havia planificat al carrer de la Virtut».

Cuadras considera que «és imprescindible planificar una xarxa de carrils bici perquè tothom qui ja té la consciència d'utilitzar la bici dins la ciutat, ho pugui fer amb seguretat, i aquells que ara no hi veuen encara l'oportunitat, això els ajudi a canviar els seus hàbits. No ho diem nosaltres, és el que està passant a les ciutats de tot Europa».

Igualada Som-hi posa diverses dades sobre de la taula, com que les vendes de bicicletes s'han multiplicat per quatre a tot Espanya des de l'esclat de la pandèmia, arribant a increments de fins al 400%. I també, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, entre les poques activitats industrials que el darrer any han incrementat, el 32% és la de fabricació de bicicletes. Jordi Cuadras lamenta que «el govern pot seguir fent veure que tot això no està passant, però li hem de dir que el món va cap aquí i volem que la nostra ciutat no arribi tard a aquests canvis, estem perdent el temps».

El carril bici planificat en un dels laterals de l'avinguda de Catalunya és el carril que havia de connectar el tram actual de davant l'hospital amb tota la resta de la via i portar fins a les Comes. El cas de l'avinguda Gaudí, és un carril bici per comunicar la zona escolar i esportiva amb el centre de la ciutat. Un carril bici que arribava fins al parc de l'Estació. D'altra banda, també ha lamentat el carril bici del polígon industrial trossejat i perillós que «no aporta cap solució de mobilitat».