L'Ajuntament de Piera aprova un nou reglament per al mercat ambulant

El ple de l'Ajuntament de Piera ha aprovat inicialment el nou reglament del mercat setmanal del municipi. La normativa actual havia quedat obsoleta atès que el mercat ha canviat d'ubicació i té un volum més gran de parades i nous paradistes. La nova normativa determina que se celebrarà cada dissabte, excepte si cau en festiu. Les parades s'hauran d'instal·lar de les 7.30 a les 9 hores i desmuntar entre les 13 i les 14 hores . A les 9, els llocs de venda hauran d'estar en disposició per començar l'activitat. L'Ajuntament establirà la quantitat màxima de places de venda i podrà fixar el nombre màxim de venedors per a un determinat article, tenint en compte la varietat de l'oferta existent al mercat i al municipi. Les llicències tindran una durada de 15 anys i els paradistes tindran l'obligació de pagar les taxes per l'ocupació de la via pública.