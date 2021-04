Castellolí invertirà prop de 70.000 euros en el manteniment de camins forestals

L'Ajuntament de Castellolí destinarà gairebé 70.000 euros els propers 6 anys en treballs de manteniment de camins forestals al municipi. Així ho ha fet constar en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals 2021-2026, que acaba d'aprovar, i que preveu actuacions anuals per un import d'11.600 euros finançats per la Diputació.

Aquest any es durà a terme el manteniment dels camins de Cal Carles; de la serra dels Ninots; de Cal Tardà a l'Hort dels Nacres per Roc Estret, i de la font de Can Tardà a l'Hort dels Nacres. A més, es faran tres actuacions puntuals, dues per facilitar el bon drenatge de les aigües, i aicí evitar trams d'enfangament, i una de consolidació i eixamplament d'un pas del torrent del Roc Estret.

Castellolí té més de 80 quilòmetres de camins, «i tot i disposar de plans per mantenir-los, l'import que el consistori hi pot destinar segueix sent insuficient», apunta la regidora de Medi Ambient, Teresa Guixà. Les actuacions es programen i s'executen periòdicament, depenent de les urgències per pluges o esllavissades puntuals.