Olesa inclourà una àmplia zona verda central a la urbanització de Cal Candi

La futura urbanització de Cal Candi d'Olesa de Montserrat preveurà una gran zona verda central de més de 7.000 m2 que permetrà conservar la zona boscosa que ja hi havia. És una de les millores que incorpora el projecte, que l'Ajuntament no ha pogut aturar perquè els propietaris dels terrenys tenien uns drets adquirits des del 2002, però per contra totes dues parts han negociat algunes propostes en benefici de l'interès públic.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, recorda que aquest projecte és «una herència» que ha rebut l'actual consistori, gestada amb el Pla General d'Ordenació Urbana aprovat el 1993 i encara vigent. Aquest pla va convertir el sector de Cal Candi en urbanitzable, i el 2002 es va aprovar el pla parcial presentat per la propietat.

Segons Riera, amb uns drets adquirits des d'aleshores per part dels propietaris dels terrenys, l'Ajuntament s'ha vist amb les mans lligades per aturar el projecte sense portar l'Ajuntament a la fallida econòmica (l'única via per aturar-lo, expropiar els 116.000 m2 del sector, hagués tingut un cost d'entre 40 i 80 milions d'euros) i, per això, l'opció adoptada per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha estat la d'intentar millorar el pla parcial mitjançant un conveni amb els propietaris, aprofitant el procés de planificació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Diverses millores

Una de les principals fites que l'Ajuntament destaca d'aquest acord és la creació d'un nou parc urbà en posició central en comptes de les zones verdes residuals i de poca entitat previstes inicialment. A més, s'elimina l'obligació prevista en el pla general vigent, segons el qual l'Ajuntament havia d'assumir el 25% del cost d'explanació de la futura ronda nord (i que suposa uns 340.000 euros).

Aquest conveni també incorpora habitatge de protecció sense necessitat d'augmentar l'aprofitament del sector. El sostre resultant de les parcel·les municipals s'acumula en bona part a la l'illa d'equipaments propera a la riera de Can Llimona, per destinar la meitat d'aquesta illa a habitatge de protecció.

En concret, el sector preveu un màxim de 454 habitatges, 83 dels quals seran habitatges d'interès social, n'hi haurà 118 de plurifamiliars i 253 seran unifamiliars. Es preveuen 19.572 m2 d'espais lliures, 6.000 m2 més que els que incloïa el pla parcial anterior.

Així mateix, s'aconsegueix el reconeixement de l'entorn i del recorregut de la riera de l'Oromir, de manera que es requalifica la llera de la riera i el seu entorn com a zona verda, deixant de banda la idea de canalitzar-la, com preveia el pla parcial. I també hi ha un acostament de la futura ronda Nord a la població, tenint en compte que així ho preveuen els estudis de la xarxa viària del futur POUM.

Més enllà d'aquestes millores i d'altres de més detall en alguns carrers concrets, es crea una comissió tècnica de seguiment que vetllarà per la qualitat de les obres del conjunt del projecte, integrada per tècnics municipals i tècnics de la junta de compensació.