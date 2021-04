Igualada acaba la remodelació de la residència Pare Vilaseca

L'Ajuntament d'Igualada ha completat les obres d'ampliació i reforma de la residència Pare Vilaseca. Ahir, l'alcalde d'Igualada i President del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI), que n'és l'ens gestor, va fer una visita a l'exterior del centre per constatar de primera mà el que ha suposat aquesta intervenció.

L'objectiu principal de l'obra ha estat el de modernitzar i ampliar la unitat lila, situada a la part més antiga de l'edifici, de 1987, que ara compta amb 15 llits distribuïts en 8 habitacions amplies i adaptades. S'han millorat les instal·lacions i els espais tant per residents com per professionals, i s'han creat noves zones comunes adaptades a les necessitats de les persones ateses amb demències més avançades i a les persones que poden residir en unitats de convivència. La sala principal disposa d'una paret mòbil que permet dividir-la i tenir dos grups separats. També compta amb un projector per les sessions de cinema i amb electrodomèstics pels tallers de cuina. L'amplitud dels nous espais comuns és molt beneficiosa per persones amb afectacions cognitives que precisen deambular.

La primera fase de les obres, que va suposar una inversió de 500.000 euros, va consistir en la construcció de l'espai Teresa Mimó, una nova sala d'actes polivalent de 243 m2 que va entrar en funcionament el desembre de 2017 i que permet disposar de molt més espai que la sala d'actes anterior, de 100 m2.

La segona fase, que ha suposat una inversió de 2.100.000 euros, ha consistit en la reforma i ampliació de la planta lila de la residència per crear una nova unitat de psicogeriatria, la creació de 3 noves habitacions dobles a l'antiga sala d'actes, la creació d'una sala per familiars i d'una sala d'estimulació cognitiva a la planta verda. Les obres es van iniciar el setembre de 2019 i han finalitzat ara. Entre els mesos de març i maig de 2020, les tasques es van aturar a causa de l'estat d'alarma decretat per la covid-19.

Les noves habitacions compten amb grues de sostre, que faciliten la tasca del personal, ja que són més ergonòmiques, i donen mes seguretat als residents. Si bé la inversió estava enfocada en una modernització i adequació de l'edifici, l'actuació també ha permès augmentar el nombre de places de la residència en 7 llits addicionals, passant de 152 a 159.

Durant la visita, l'alcalde, Marc Castells, va afirmar que "els iguanadins i igualadines hem de sentir-nos molt orgullosos de l'equipament que suposa la Residència Pare Vilaseca que gràcies a aquesta ampliació pot continuar amb la seva missió de donar qualitat de vida a les persones grans ateses al centre".

La Residència Pare Vilaseca, inaugurada el 1987, ofereix acolliment residencial permanent o temporal a persones grans vàlides o amb diferents nivells de dependència en cinc plantes o unitats de convivència diferenciades. També ofereix un servei de suport a les famílies i estades temporals de descans familiar. Disposa d'un total de 159 places de residència assistida, 93 públiques concertades amb la Generalitat de Catalunya i 66 privades i compta amb un centre de dia amb 40 places.