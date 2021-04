El 90% dels gossos recollits al carrer a la Conca d'Òdena s'han adoptat o retornat als propietaris

El 90% dels gossos que s'han recollit i atès a la Residència Canina Font Galí de Piera, que dona servei a la Conca d'Òdena, han sigut adoptats o han retornat als seus amos. Les dades són del període que va des de l'agost del 2018 fins a l'abril del 2021, a partir del moment en què ho ha passat a gestionar la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD). Concretament, un total de 158 animals han passat pel centre, dels quals 87 han pogut retornar amb els amos i 54 han estat adoptats. Els 17 animals restants o bé romanen a les instal·lacions a l'espera que es puguin identificar i localitzar els seus propietaris o van ser recollits morts o van perdre la vida a causa del mal estat de salut en què es trobaven.

Amb motiu de la renovació de la concessió del servei, la MICOD ha fet públiques les dades de balanç. Pel que fa a la procedència, el 36% dels animals abandonats o perduts s'han recollit a Igualada, el 23% a Vilanova del Camí, el 27% a Santa Margarida de Montbui, el 19% a Òdena, l'11% a Jorba, el 5% a La Pobla de Claramunt i el 2% a Castellolí.

Des de la Mancomunitat recorden a la ciutadania que, en cas de veure un gos abandonat, perdut, ensalvatgit o mort a la via pública, cal trucar a la Guàrdia Urbana del seu municipi que activarà el servei de recollida. En cas que l'animal es trobi malferit, la mateixa empresa que fa la recollida s'ocupa de prestar atenció veterinària. Igualment, totes els animals recollits, tant si presenten signes de malaltia com si no, passen una revisió mèdica.

Després de més de dos anys de prestar el servei, la Residència Canina Font Galí ha finalitzat el contracte i la Junta de la Mancomunitat ha aprovat aquest dimecres adjudicar el servei per als propers dos anys a l'empresa Caniausa Center SL.

Des de mitjans de 2018 la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) s'ocupa de gestionar el servei de recollida i manteniment d'animals domèstics de companyia abandonats o perduts (gossos) dels set municipis que la componen: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.



La MICOD



La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L'entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d'altres. Enguany celebra els vint anys d'existència.