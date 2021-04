Esparreguera aprova una inversió de 5 milions en plans locals i equipaments

L'Ajuntament d'Esparreguera va aprovar en l'últim ple municipal una inversió de 5,2 milions d'euros dels romanents municipals. Entre d'altres, amb aquest nou paquet d'inversions el consistori destinarà 600.000 euros a plans locals d'ocupació, 1,1 milions d'euros a la millora d'equipaments esportius, 1 milió d'euros al manteniment i la millora d'edificis municipals i 1,2 milions d'euros a actuacions amb impacte a la via pública. Aquestes inversions aprovades ahir s'afegeixen als 1,1 milions d'euros aprovats al ple del mes de maig per aplicar el pla de xoc contra els efectes de la covid-19 i als 7 milions d'euros amb càrrec als romanents acordats al novembre passat per a diferents projectes i actuacions.

El nou paquet d'inversions es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció del regidor no adscrit. Les inversions inclouen 400.000 euros per a plans locals d'ocupació, que es dotaran de 200.000 euros complementaris per a la compra d'eines i material professional. En l'àmbit esportiu, es destinaran 600.000 euros per a la cobertura de les pistes de Mas d'en Gall, el Barri Font i la zona esportiva, 468.000 euros a les obres d'arranjament del camp de futbol, 60.000 euros a millores a la piscina d'estiu, 30.000 euros a millores a la piscina de Can Pasqual, 8.000 euros a millores a les pistes de tennis i 17.000 euros per fer una auditoria tècnica dels equipaments esportius municipals.

Un altre de les grans àrees d'inversió són els edificis municipals, hi ha assignada una partida de 430.000 euros per fer obres a la seu de l'Ajuntament, 250.000 euros per a pintura i 50.000 euros per a mobiliari d'edificis municipals. També hi ha 70.000 euros per fer obres de millora de l'edifici del TOCC, 50.000 euros pel projecte i les obres a l'edifici de l'emissora municipal, 60.000 euros per a la redacció del projecte de rehabilitació del Mercat Municipal, 60.000 euros pel projecte de la biblioteca vella i 60.000 euros més pel projecte de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Així mateix, hi ha tres paquets de subvencions, un de 20.000 euros per a Esparreguera Comerç, 15.000 euros per a entitats esportives i 50.000 euros per a ampliar les subvencions per a empreses i autònoms locals. En matèria d'habitatge s'han consignat 25.000 euros per a fer el Pla local d'habitatge i 20.000 euros per al registre d'habitatges buits.