Establiments de Vilanova del Camí acullen figures gegants de Playmobil

En el marc de l'exposició de Playmobil que tindrà lloc entre el 30 d'abril i el 2 de maig al Centre Polivalent de Can Papasseit, s'han ubicat a diferents comerços de Vilanova del Camí figures de mida real d'aquest popular joc, que estaran exposades fins a aquest diumenge. L'Ajuntament durà a terme un sorteig entre totes aquelles persones que es facin una selfie o retratin les mítiques figures del joc alemany, mencionant l'establiment on l'han trobat i etiquetant els perfils d'Instagram de l'Espai Jove Can Muscons (@canmuscons)i l'Ajuntament de Vilanova del Camí (@ajvilanovadelcami).

Els premis del sorteig són 5 caixes de Playmobil (una per persona) d'un valor aproximat de 50 euros cadascuna i aquest es durà a terme a través del perfil d'Instagram de l'Espai Jove Can Muscons el pròxim 6 de maig a la 1 del migdia.