Igualada participarà a la jornada europea de neteja actuant al riu

Igualada participarà el 9 de maig en la jornada Let's Clean Up Europe!, una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llança de forma incontrolada a la natura i promoure alhora accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment. A Igualada, la jornada és oberta al públic però cal inscriure's prèviament. Es planteja com una passejada vora riu on, a mesura que s'avança, els participants recullen la brossa trobada al pas i, en la mesura del possible, la separen per tipologies: envasos, vidre, paper i resta o rebuig.

Es lliuraran guants de protecció, es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic, caldrà mantenir una distància de seguretat i l'ús de la mascareta és obligatori.