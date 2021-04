Esparreguera requereix que es retiri el cablejat aeri de La Plana

L'Ajuntament d'Esparreguera ha requerit tant a l'empresa del sector elèctric Endesa com a la companyia Telefónica que retirin el cablejat aeri que encara tenen al barri de La Plana i que es connectin a la xarxa soterrada. Per poder posar en funcionament la nova xarxa elèctrica, els veïns de la zona van haver d'adaptar la seva instal·lació particular per a fer-la compatible amb la xarxa soterrada. Per tal que Endesa procedeixi a la retirada dels pals de llum i el cablejat elèctric, l'Ajuntament proporcionarà els codis de tots els comptadors afectats.