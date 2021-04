L'Anoia podria acumular 120 aerogeneradors amb els projectes en tràmit

La comarca de l'Anoia pot acumular un total de 800 hectàrees de parcs solars i 120 aerogeneradors de fins a 200 metres d'altura si tiren endavant tots els projectes que ara mateix té la Ponència d'Energies Renovables sobre la taula. Així ho van advertir ahir la CUP i les plataformes que s'han constituït al territori, que exigeixen la derogació del Decret 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica. A més, reclamen «valentia política» als ajuntaments i Consells Comarcals i que es paralitzin tots els projectes que hi ha en tramitació. «A l'Anoia tenim una pagesia i un paisatge viu i volem seguir vivint en aquest entorn», assegurava Martina Tresserra, una de les portaveus de la plataforma comarcal de l'Anoia.

Tal com van fer fa uns dies entitats i formacions polítiques del Bages i el Moianès, ara a l'Anoia també s'han sumat a les reivindicacions per defensar el seu territori dels macroprojectes eòlics i solars. La diputada de la CUP al Parlament Montserrat Vinyets reclamava des de Sant Martí de Tous que cal una «veritable transició energètica» i no pas una «operació de maquillatge». En aquest sentit, va explicar que la CUP està totalment en contra del decret de les renovables i n'exigeixen la seva derogació. Creu que aquest decret va en contra de la Llei del Canvi Climàtic aprovada pel Parlament i denuncia que «s'ha aprovat i desplegat d'esquenes al territori». «Ja n'hi ha prou de fer polítiques des dels despatxos de la Generalitat», criticava.

Per tot plegat, en el marc de la campanya que ha iniciat arreu del territori, la CUP proposa un model d'implantació de les energies renovables que, entre d'altres, «respecti» la Llei de Canvi Climàtic i «aprofiti espais ja alterats per l'activitat humana per minimitzar una ocupació innecessària del territori».

Davant la proliferació de projectes, una desena d'entitats i plataformes de la comarca s'han constituït en els darrers mesos per oposar-se a la seva tramitació. Com a portaveu d'aquestes entitats, Martina Tresserres, explicava que a l'Anoia hi ha més de 800 hectàrees afectades per projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques i uns 120 aerogeneradors repartits en diversos parcs. Les entitats denuncien que hi ha una «manca de transparència» en la tramitació dels projectes i demanen valentia política per exigir a la Generalitat un «canvi de model energètic on no hi hagi cabuda a l'especulació ni a la massificació».

Un dels projectes de plaques solars que està en tràmit es troba a Sant Martí de Tous. Des de la CUP Tous, Tere Vidal, explicava que el projecte contempla un parc solar de 186 hectàrees, la majoria en aquest terme. Vidal creu que tindria un fort impacte per la zona «amb conseqüències molt greus per les persones que hi viuen», i en aquest sentit, va avançar que hi hauria una dotzena de masies afectades, i va criticar que aquest projecte «no correspon a les demandes de consum energètic ni de Tous ni de l'Anoia».

Vidal va explicar que la CUP està impulsant accions com la presentació de mocions a tots els ajuntaments afectats amb l'objectiu que es posicionin en contra del Decret. També reclamen que els governs municipals modifiquin el POUM per suspendre «temporalment» totes les llicències relacionades amb els projectes de renovables.