Calaf aprova una moció que demana una implantació racional de les energies renovables

L'Ajuntament de Calaf va aprovar per unanimitat en l'últim ple una moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris de racionalitat, proporcionalitat, integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019. La proposta d'acord subratlla que hi ha una massificació d'infraestructures a la comarca de l'Anoia pel que fa a la generació d'energia. El regidor de Medi Ambient, Tomàs Agulló, va remarcar que aquest model no respon al que s'està treballant des de les administracions i la societat civil de la comarca, perquè no té en compte el valor patrimonial i la riquesa del territori a nivell paisatgístic. En aquest sentit, Agulló també va destacar que aquest model tampoc aporta un retorn per al territori energèticament, de manera participativa o econòmica.

En la mateixa sessió es va aprovar una moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l'àmbit de l'ocupació pública. La regidora de Benestar Social, Salut i Gent Gran, Teresa Bujons, va explicar que diverses normes preveuen la garantia de l'accessibilitat en el disseny d'eines i aplicacions de les administracions públiques.