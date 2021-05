Igualada participa en un pla pilot per prevenir i atendre la soledat en gent gran

L'Ajuntament d'Igualada s'ha sumat a un nou projecte de prevenció i atenció a la soledat no volguda de les persones grans impulsat per la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una prova pilot que vol generar un model de proximitat i corresponsabilitat en relació amb la cura de les persones grans. Conjuntament amb Igualada, participen al projecte els municipis de Viladecans, Mataró i la Mancomunitat La Plana.

La prova s'ha creat amb els objectius de prevenir el risc social associat a l'aïllament i la soledat de les persones grans, facilitar un acompanyament individualitzat en cooperació amb els ajuntaments, i crear una connexió i reforç de la xarxa comunitària per implicar la gent gran.

El projecte identificarà les persones que visquin soles majors de 65 anys i que ja siguin conegudes per Serveis Socials, o majors de 75 no conegudes. Es faran visites al domicili per valorar la situació personal emocional i social, i per detectar les seves necessitats i capacitats. Un cop detectades les necessitats, es farà un pla d'intervenció amb la persona, implicant agents socials i en coordinació amb els serveis socials municipals.

El paper dels ajuntaments en aquesta prova pilot, entre d'altres, és el d'identificar i contactar les persones grans en situació de soledat no volguda; facilitar els contactes amb els agents socials implicats en el projecte, com ara el Consell de la Gent Gran; consensuar els plans d'acompanyament, i atendre les situacions de risc detectades.

Durant aquest mes d'abril, la Diputació de Barcelona ha seleccionat les ciutats que participen en aquest projecte i entre els mesos de juny i novembre del 2021 es durà a terme l'execució. La prova pilot preveu atendre entre 150 i 200 persones en el conjunt de ciutats participants. Un cop finalitzada l'experiència s'elaborarà una memòria per crear un projecte definitiu aplicable a tots el territoris.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha valorat molt positivament que Igualada participi en aquesta prova pilot que «s'emmarca dins del projecte de Ciutat Amiga de la Gent Gran», un col·lectiu «per a qui l'Ajuntament vetlla i treballa com s'ha vist en les actuacions de protecció i acompanyament que s'han fet durant la situació de pandèmia».