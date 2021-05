Condemnen a dos anys de presó l'expresident de Cooperativa de Calaf per apropiació indeguda

L'Audiència Provincial de Barcelona ha considerat l'expresident de Cooperativa de Calaf i exdirigent d'Unió de Pagesos Josep Puigpelat autor d'un delicte d'apropiació indeguda, per la qual cosa ha establert una condemna de dos anys de presó i el pagament d'una multa de sis mesos amb una quota diària de sis euros, és a dir, aproximadament uns 1.100 euros, segons la sentència a la qual ha tingut accés aquest diari. A més a més, Puigpelat haurà d'indemnitzar la mercantil Grup Cervesa Calamanda SL amb una quantitat de 353.600 euros. També queda inhabilitat per a l'exercici del càrrec d'administració de societats durant el temps que duri la condemna. Cal destacar que aquesta sentència no és ferma i es podrà presentar recurs en un termini de cinc dies a partir de la seva notificació.

L'any 2011, Puigpelat havia estat denunciat per presumpta mala gestió al capdavant de la Cooperativa de Calaf. El ministeri públic sostenia que, com a administrador de Cervesa Calamanda –que es va constituir el setembre del 2009 i mai va arribar a tenir activitat– Puigpelat va traspassar, entre el 2009 i el 2010, un total de 353.600 euros d'aquesta societat a la cooperativa de Calaf, que arrossegava importants problemes econòmics, sense que existís cap dependència estatutària entre les dues empreses ni que els traspassos derivessin d'operacions mercantils. En un principi, el fiscal demanava una condemna de cinc anys de presó. A més a més, que fos condemnat al pagament d'una multa de 6.600 euros, a raó de 20 euros diaris durant 11 mesos.

En la sentència, el jutge diu que, tot i que inicialment la investigació abastava els descoberts de les dues entitats (la cervesera i la cooperativa), «l'únic fet objectiu concret que es fixa és la desaparició del capital social de Grup Cervesa Calamanda SL, sobre la qual es va centrar la pràctica totalitat de les diligències practicades». I hi afegeix que, tot i que inicialment també es va personar com a afectada la cooperativa (COOPAC), «aquesta ha estat apartada del procediment en el tràmit de qüestions prèvies per haver estat declarada judicialment la seva extinció amb anterioritat a la celebració del judici».

El magistrat detalla un seguit de fets que, considera, «són constitutius d'un delicte continuat d'apropiació indeguda». Més endavant concreta que aquest delicte «exigeix la concurrència de dos elements típics». Un d'objectiu: «Rebre diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble o actiu patrimonial per qualsevol títol que produeixi obligació de lliurar-los o tornar-los i el perjudici d'un altre». I dos elements subjectius: «L'efectiva apropiació o distracció i la voluntat tant de causar el perjudici abans mencionat com d'incorporar-los al seu patrimoni o al d'un tercer (ànim de lucre)».

Així, el jutge considera en la sentència que «l'acusat tenia plena disponibilitat dels fons de la societat cervesera en la seva condició d'administrador solidari d'aquesta, estant autoritzat per ordenar l'emissió de xecs bancaris, transferències, efectuar reintegraments i lliurar pagarés, per a la qual cosa disposava d'un talonari que prèviament havia sol·licitat a l'entitat bancària». I que «es va produir la disposició inconsentida pels titulars amb el conseqüent benefici per a un tercer, en aquest cas la COOPAC, que va veure incrementat el seu patrimoni en cadascun dels casos en les quanties abans determinades, clarament superior als 400 euros en totes elles i de forma indubitada en el seu conjunt».