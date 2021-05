Esparreguera obre un tanatori que genera energia a partir dels forns crematoris

El nou tanatori d'Esparreguera disposa d'un sistema pioner d'aprofitament de l'energia generada pels forns crematoris, que utilitza l'energia obtinguda per a la calefacció i l'aigua calenta, i que en el futur també ho podria fer per a l'electricitat.

L'edifici de serveis funeraris està ubicat al polígon industrial de Can Roca i pertany a Pomfusa SA, l'empresa de referència en el sector funerari al nord del Baix Llobregat. Es tracta d'una construcció de tres plantes amb crematori, amb mesures mediambientals i adaptada a les necessitats de la pandèmia que presta servei al municipi i també a les poblacions veïnes de Collbató i el Bruc. Aquesta setmana, una delegació de l'Ajuntament d'Esparreguera, encapçalada per l'alcalde, Eduard Rivas, i el regidor d'Urbanisme i Paisatge Urbà, Rogeli de la Cruz, ha visitat les instal·lacions d'aquest equipament.

El nou edifici funerari d'Esparreguera és una construcció ecològica que disposa d'un sistema de recuperació de les aigües pluvials i reaprofita l'energia tèrmica que generen els crematoris. A través d'un sofisticat sistema de refrigeració, els gasos generats pels forns, que arriben a la temperatura de 1.000 ºC, s'expulsen a 35 ºC i completament filtrats de dioxines, per evitar emissions contaminants i d'efecte hivernacle. En aquest procés, part de la calor es fa servir per mantenir actiu el sistema de calefacció i aigua calenta del tanatori, que utilitzen exclusivament l'energia generada pel mateix edifici. D'altra banda, en una edificació annexa, el taller de fusteria propi de la funerària també té un sistema d'aigües d'aprofitament pluvial i energia elèctrica d'autogeneració i consum a partir de plaques solars.

L'edifici està distribuït en tres plantes, un soterrani d'ús exclusivament intern, on hi ha l'àrea per al condicionament dels difunts, la sala refrigerada, un aparcament de vehicles i el magatzem de mercaderies. Les sales de vetlla estan dividides en tres espais: un de més íntim per a les famílies, una avantsala i una terrassa.