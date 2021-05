La 32a Mostra d'Igualada comptarà amb 47 companyies que oferiran actuacions presencials

La Mostra d'Igualada ha donat a conèixer aquest dimecres els detalls de la seva 32a edició, que comptarà amb la participació de 47 companyies –la majoria catalanes-. En total, el públic podrà veure 116 actuacions presencials en quinze espais diferents de la ciutat, que tindran un aforament del 50% tal com marquen les restriccions sanitàries. La Mostra se celebrarà del 26 al 30 de maig en un format híbrid, ja que l'activitat professional serà 100% virtual. El director artístic de la Mostra, Ramon Giné, ha apuntat que la qualitat d'enguany és "excel·lent", ja que han agafat "el millor de la Mostra del 2020, que va haver de suspendre's, amb el millor del 2021". El certamen compta amb un pressupost de 352.000 euros.

Per culpa de les restriccions de la covid-19, la Mostra ha fet enguany una aposta per un format híbrid, combinant l'activitat professional en línia amb les propostes en viu. El director artístic del festival, Ramon Giné, ha exposat que la fira se celebra en un "context excepcional" i que la programació està "totalment adaptada al moment present amb l'objectiu de garantir la seguretat al màxim, però alhora fer una aposta ferma per realitzar una fira en viu" .

Aquest any el festival ha rebut més de 700 sol·licituds de companyies, de les quals finalment se n'han seleccionat 47. D'aquesta manera, durant els quatre dies que dura la Mostra es podran veure un total de 116 funcions repartides en 15 espais de la ciutat diferents. Dels 47 espectacles, 9 seran estrenes absolutes. Giné ha explicat que del total de companyies, 39 són de Catalunya i 8 de la resta de l'Estat. A causa de la situació de pandèmia, enguany el certamen no comptarà amb la participació de companyies internacionals.

Quant a la programació, Giné ha explicat que en aquesta 32a edició s'han inclòs propostes que s'havien programat l'any passat, però que no van poder veure's, ja que el festival va haver de suspendre's. Per això, ha dit, han intentat "crear un equilibri entre les propostes ja programades en l'edició anterior i totes les noves presentades aquest 2021". A més, el director artístic ha avançat que hi ha un ventall molt ampli de companyies, des de les més emergents fins a d'altres ja consolidades "i amb una llarga trajectòria al sector".



Sis itineraris amb una gran varietat de temàtiques



La Mostra d'Igualada es divideix en sis itineraris, en funció de l'edat del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Pel que fa als continguts de les obres, Giné ha dit que són temàtiques "molt diverses" que van des de la identitat de gènere i la crítica social, passant per la joventut, el dol, la mort d'éssers estimats o el qüestionament de l'amor romàntic.

Les estrenes absolutes que es podran veure a la Mostra d'enguany són 'Terra', de Silver Drops Dansa; 'Container', d'Emília Gragot; 'La motxilla de l'Ada', de Teatre al Detall; 'La punta de mi nariz', de Kolektivo Konika; 'Les històries naturals', de Lazzigags Produccions; 'VoloV', de Col·lectiu TQM; 'Nius', de CreaMoviment; 'Bodas de Sangre', de Projecte Ingenu; i 'Tot esperant a Will', d'Egos Petits.



La Mostra professional, en línia



Per adaptar-se a la nova situació, la Fira s'allarga un dia i les activitats dirigides als professionals, que es concentraran de dimecres a divendres, seran virtuals. Això permetrà participar de la Mostra als professionals no només catalans, sinó també estatals i internacionals. Tot i que la programació d'espectacles serà presencial, enguany se substitueix la Llotja física per la Llotja Virtual, on tindrà lloc la Mostra Pro Catalan Arts, amb presentacions, reunions ràpides, espectacles en streaming, entre d'altres activitats. Giné ha avançat que en d'altres edicions habitualment s'acrediten uns 900 professionals i, per això, "era molt difícil realitzar una Llotja física".