El Consorci Sanitari fa un comiat als residents

El Consorci Sanitari de l'Anoia va celebrar l'acte de comiat dels residents que aquest any han finalitzat el seu període de formació en aquest centre. En concret, han estat 8 residents de les especialitats mèdiques de cirurgia general, obstetrícia i ginecologia i atenció familiar i comunitària, i d'especialitats d'infermeria de geriatria, llevadores i infermeria familiar i comunitària. Aquesta formació de Medicina i d'Infermeria familiar i Comunitària es coordina des de la Unitat Docent de la Catalunya Central de l'ICS i es realitza conjuntament amb els centres d'Atenció Primària de Santa Margarita de Montbui i Igualada Urbà.

El gerent, Ferran Garcia, la directora d'infermeria, Tijana Póstic i el director assistencial, Jordi Monedero, van agrair i felicitar als residents per la feina feta i els han encoratjat en la nova etapa professional que comencen a partir d'ara. Van va destacar el gran esforç que han hagut de fer ja no sols en la formació sinó per l'any tant dur amb motiu de la covid.