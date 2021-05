Igualada tindrà un doble grau universitari amb Finlàndia

La Universitat de Lleida (UdL) oferirà a partir del proper curs acadèmic 2021-2022 un nou doble grau en Enginyeria Química i Tecnologia Energètica conjuntament amb la Universitat Novia de Ciències Aplicades (Novia UAS) de Finlàndia. L'estudiantat del Campus Universitari Igualada-UdL tindrà així l'oportunitat d'aconseguir un doble títol internacional fent el quart curs a l'estranger. L'oferta inicial és de cinc places per a cada institució. L'acord es revisarà anualment.

L'alumnat que vulgui optar a fer el doble grau ha d'haver cursat un mínim de 150 crèdits europeus (ECTS) a la seva universitat. L'estada a l'altre centre serà d'almenys deu mesos o dos semestres, durant els quals l'estudiantat completarà un mínim de 60 ECTS. D'aquests, 15 corresponen al treball final de grau que han d'aprovar les dues universitats. Finlàndia, a més, inclou una prova de maduresa.

Amb aquesta, ja són 12 les dobles titulacions internacionals que oferta l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL. El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, i la directora de l'EPS, Magda Valls, van ratificar el conveni signat pel president de Novia UAS, Örjan Andersson; i el degà de la seva Facultat de Tecnologia i Navegació, Kristian Blomqvist. «Tot i que la mobilitat està restringida per la pandèmia, és important que la universitat tingui les eines a punt per continuar potenciant la internacionalització», va destacar el rector. Valls hi va afegir que «aquestes titulacions es complementen perfectament i aporten un alt valor afegit a les titulades i els titulats a l'hora d'afrontar la seva incorporació al mercat laboral». Tota la docència i l'expedient acadèmic relacionats amb aquest doble grau serà en anglès, tant al Campus Igualada-UdL com a Finlàndia. A l'acte també hi va assistir el delegat del rector pel Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila, que destaca que «aquesta experiència extraordinària facilitarà a l'estudiantat la consecució d'un dels principals objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la formació de professionals amb la capacitat i versatilitat adequades que els permetrà treballar, de forma eficient, en qualsevol dels països de la UE».