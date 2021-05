La comarca de l'Anoia rebrà un total de 2,1 MEUR dels fons europeus Next Generation per desenvolupar el projecte 'Mobility Lab Anoia'. Es tracta d'una iniciativa relacionada amb la mobilitat intel·ligent que contempla la creació d'un laboratori al Campus Motor de Castellolí i de diferents àrees de testatge del vehicle connectat i autònom. "L'Anoia s'ha de convertir en un territori i d'investigació d'allò que ha de ser el vehicle de la propera generació", ha detallat el vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Cuadras. El projecte està impulsat per la UOC, el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament de Castellolí.