La Generalitat considera viable l'emplaçament de dos nous parcs solars a l'Anoia

La Ponència d'Energies Renovables veu viable l'emplaçament de dos nous parcs solars a l'Anoia. Es tracta d'un projecte ubicat a Sant Pere Sallavinera, de 30,7 hectàrees, i un altre de situat dins els termes de Rubió i Òdena, amb una extensió de 42,80 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals. En el primer cas, el projecte preveu la instal·lació de 25.000 panells solars protegits amb una tanca perimetral, i la construcció d'1,1 km de línia d'evacuació de mitja tensió. L'altre projecte se situa a l'est de Rubió, en un paratge conegut com a plana de Briançó, una zona molt freqüentada per excursionistes. En aquest indret, s'hi projecten 33.348 panells solars i una línia d'evacuació elèctrica de 4,8 km.

Pel que fa al projecte de macroparc solar a Sant Pere Sallavinera, promogut per l'empresa Via Solar Anoia SL, la Ponència d'Energies Renovables considera que la planta projectada no se situa dins de cap espai d'interès natural, ni d'especial protecció. Per altra banda, en l'informe que dona viabilitat a l'emplaçament del projecte, s'indica que la planta solar i les seves infraestructures associades no afecten cap zona catalogada pel Departament de Territori i Sostenibilitat com a àrea d'interès d'espècies. En aquest cas, la planta se situa majoritàriament en camps de conreu sense cap jaciment arqueològic inventariat.

Malgrat això, l'informe sí que subratlla que el projecte se situa en un municipi declarat d'alt risc d'incendi forestal i, tot i que no s'ubica en cap perímetre de protecció prioritària, sí que se situa molt proper al perímetre Pinós, el Miracle, Castelltallat i Cardona. Una zona que va patir els greus incendis del 1998.

En el cas del parc solar de Rubió i Òdena, promogut per l'empresa Corriola SL, la Ponència també conclou que el projecte no s'ubica dins de cap espai d'interès natural protegit, ni afecta cap zona catalogada.

Tot i això, l'informe de biodiversitat admet que la planta solar tindrà afectacions importants sobre els hàbitats naturals, i subratlla que, a la zona, hi ha diverses espècies silvestres en règim de protecció especial.