Igualada celebrarà una Festa de l'Arbre de Maig de petit format

Igualada celebrarà diumenge vinent la Festa de l'Arbre de Maig, tot i que serà una edició (la novena) que es farà en petit format per la situació sanitària i tindrà lloc al kiosk del Rec. El cartell d'enguany consta d'una penjada de fotografies als carrers d'Igualada, una taula rodona i una actuació musical. La taula rodona porta per títol «Arbre de maig, cultura popular i pandèmia» i hi participaran Elisabet Farrés, Oriol Solà, Judit Balasch, Victòria Escobar i Martí Rossell, com a moderador. En acabat, es donarà pas a una petita representació dels músics de la festa.