La plataforma Igualada pel clima va organitzar una mobilització per treure tovalloletes de les vores del riu, on apareixen especialment després d’episodis de forta pluja. Al llarg de la jornada hi va haver dues accions. La primera de la mà de l’Institut Badia Margarit que va fer una primera batuda al matí, i a la tarda una segona acció organitzada per un grup d’estudiants de l’escola Pia, juntament amb Igualada pel clima. Aquesta crida va mobilitzar unes vint-i-cinc persones d’Igualada, entre les quals joves de l’institut Pere Vives Vich i diverses famílies.