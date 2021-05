L’Ajuntament d’Igualada ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de pisos buits amb l’objectiu que aquests, un cop reformats, es lloguin a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer Assequible durant cinc anys i d’aquesta manera s’ampliï l’oferta de lloguer a la ciutat.

En la presentació, el consistori igualadí ha posat en relleu que la convocatòria d’aquests ajuts presenta «importants millores» respecte anteriors edicions. Així, per primera vegada s’ha aprovat concedir un ajut de fins a 20.000 euros per la reforma de cada pis buit. Amb aquest ajut, el propietari no ha de cofinançar res ja que l’Ajuntament assumeix la totalitat del cost de les reformes fins arribar a aquest import màxim de 20.000 euros.

A més, el consistori avança el 20% d’aquesta subvenció per fer els pagaments inicials de l’obra i la resta s’anirà abonant durant la reforma. Els diners es poden destinar a reforma de banys i cuines, instal·lacions d’aigua, gas, calefacció o electricitat, aïllaments tèrmics o acústics, terres, portes, finestres, barreres arquitectòniques o qualsevol acció de millora de l’habitatge.

A canvi, els propietaris dels pisos que es reformin amb aquests ajuts es comprometen a llogar-lo través de la Borsa de Lloguer Assequible d’Igualada durant un període de com a mínim 5 anys. L’Ajuntament garanteix el cobrament del lloguer i el retorn del pis en bon estat perquè els propietaris puguin llogar amb tranquil·litat.

L’ajut per a reformar habitatges buits es pot demanar des d’ara i fins el dia 31 de juliol. L’objectiu final és aconseguir que s’obrin els pisos buits de la ciutat i s’ampliï l’oferta de lloguer assequible. La tinent d’alcalde Carme Riera va subratllar la importància d’aquesta ajuda assegurant que beneficia al propietari i al futur llogater ja que «mentre que un pis buit es deteriora, un pis reformat i amb un llogater que el cuidi és una tranquil·litat per al propietari i una contribució a la societat».

Carme Riera també va presentar una altra iniciativa que s’està posant en marxa a la ciutat per promoure la rehabilitació de pisos buits: l’anomenada masoveria urbana, que ja està en pràctica a altres municipis catalans.

Es tracta d’una iniciativa que posa en contacte propietaris d’immobles que requereixen rehabilitacions amb persones que necessiten un habitatge i tenen els recursos i el temps per fer les reformes. Riera va animar als propietaris d’immobles que vulguin participar o conèixer més d’aquest projecte a escriure un correu a l’adreça habitatge@aj-igualada.net indicant a l’assumpte «masoveria».

Tant pel que fa als ajuts de rehabilitació com pel projecte de Masoveria Urbana es pot demanar més informació a l’Oficina Local d’Habitatge situada a l’ajuntament, (93 803 19 50).