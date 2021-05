L’artista i veí de Calaf Ramon Puigpelat i Font ha cedit 138 llibres de forma temporal i gratuïta al consistori municipal. Els exemplars es destinaran a l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto perquè puguin ser consultats pels seus usuaris. La durada inicial de la cessió serà de dos anys, però s’anirà renovant per un any més si les dues parts no manifesten el contrari. Els llibres cedits són de temàtica artística i pictòrica, com ara estudis i biografies dels grans pintors universals.