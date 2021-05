El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Igualada ha recollit prop d’una trentena de propostes sobre habitatge a la ciutat per al ple extraordinari i monogràfic sobre aquesta àmbit que vol forçar que es convoqui amb la complicitat de la resta de l’oposició. Són 28 propostes concretes que, segons la formació, s’han obtingut després de reunir-se durant mesos amb associacions de veïns i entitats del tercer sector. Els republicans segueixen oferint «a totes les forces d’esquerres» sumar-se a l’impuls del ple monogràfic per «escenificar l’alternativa d’esquerres que hi ha a la ciutat davant d’un govern incapaç de resoldre les mancances en habitatge».

Aquest ple, que ja té el suport de Poble Actiu, és atípic atès que és l’oposició qui el convoca i defineix l’ordre del dia per tal de, segons ERC, «debatre i acordar entre els grups polítics solucions concretes i tangibles que ajudin els igualadins i igualadines, ja que el govern ni vol ni sembla ser capaç de fer-ho. No podem seguir amb un govern municipal que desatén una problemàtica tan important com l’habitatge i que no ha generat ni una sola solució».

Des d’ERC detallen que «tenim propostes que ja són realitat en altres ciutats i que han funcionat molt bé, i en tenim molts exemples». Entre ells, citen els casos de «l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que destina 37.600 euros per cada pis rehabilitat; Vic destina 220.000 euros per rehabilitar pisos buits i degradats i destinar-los a lloguer social; Mataró, que ha aplicat bonificacions del 70% de l’IBI i fins al 95% de la plusvàlua; Sitges destina 2,1 milions d’euros de fons municipal en ajuts al lloguer; Reus destina 450.000 euros en rehabilitació de pisos per destinar-los a lloguer accessible. També ho fan municipis com Mataró, Valls, Figueres, etc». Alhora recorden que, a part d’això, «hi ha molts municipis que també prenen més mesures en matèria d’habitatge, com l’Ajuntament de Santa Susanna (3.500 habitants), que construeix 30 pisos de lloguer social per a joves; Salt (30.000 habitants) signa la compra de 33 pisos per destinar-los a ús social, i la Sareb cedeix 17 pisos a l’Ajuntament de Granollers durant 4 anys per a lloguer social». Precisament, aquesta setmana el govern igualadí presentava un pla que ofereix ajuts de fins a 20.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges que després es destinin a la borsa de lloguer durant un termini de com a mínim 5 anys.

Els republicans durant mesos s’han reunit amb més d’un centenar d’entitats i col·lectius per tal d’escoltar les preocupacions i demandes que té la ciutat i, afirmen, «l’habitatge és la principal crítica i demanda que té la gent a Igualada». En aquest sentit apunten que «això passa perquè durant els 10 anys de govern de l’alcalde Marc Castells no s’ha impulsat cap política pública d’habitatge eficient i decent» i que «prova d’això és que en 10 anys no s’ha generat ni un sol pis municipal de lloguer accessible, no s’han creat programes de lloguer accessible impulsats pel govern, ni tampoc s’ha incentivat la rehabilitació de pisos buits i degradats d’Igualada». De fet, des d’ERC asseguren que «a Igualada hi ha més de 2.000 pisos buits i l’Ajuntament d’Igualada ha decidit no formar part de la solució».