El Govern de la Generalitat va aprovar ahir destinar 600.000 euros per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola La Renaixença per acollir l’institut escola als Hostalets de Pierola.

Per fer-ho possible, el Departament d’Educació signarà un conveni amb l’Ajuntament dels Hostalets, que preveu una inversió per part del Departament d’Educació de 600.000 euros en dues anualitats: 400.000 euros per al 2023 i 200.000 euros per al 2024.

Amb aquesta actuació, s’amplia l’edifici per a dues línies d’ESO, que comprèn 8 aules grup, una aula complementària, una aula de desdoblament i una de reforç.

També es preveu un espai d’accés en planta baixa prou ampli per a organitzar activitats específiques per als cursos de secundària, així com els espais corresponents de serveis, instal·lacions i accessos. Aquests nous espais es preveu que s’ampliaran en un volum de planta baixa i planta pis.

Aquesta actuació s’inclou en la inversió que el Govern va aprovar ahir d’un total de 30.189.000 euros a la millora, ampliació o construcció de diversos centres educatius arreu de Catalunya.

Per a fer-ho possible, se signaran convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i 9 ajuntaments de diferents territoris.

Uns convenis que suposaran la coresponsabilització entre les administracions locals i el Departament per a la inversió econòmica en les obres dels centres.