L’Anoia s’ha aliat amb sis comarques més d’interior en contra de la massificació de projectes d’energies renovables. Totes ja havien fet accions prèvies de rebuig, però ara han decidit fer pinya a través d’un manifest conjunt. En aquest acord de comarques reclamen que s’escoltin les veus dels municipis davant l’allau de propostes. A banda de l’Anoia, hi ha l’Alt Camp, les Garrigues, la Segarra, l’Urgell, el Priorat i la Conca de Barberà, que representen el 15% del territori català. S’hi concentra el 60% dels parcs eòlics projectats i la meitat de les plantes fotovoltaiques. Els presidents dels consells comarcals de les set comarques van escenificar l’aliança ahir, en un acte al Consell de la Conca de Barberà. Confien que el nou govern sigui sensible a la seva crida.

L’acord d’ERC i JxCat és vist amb bons ulls pels representants dels consells comarcals d’aquestes set comarques. Els esperona que el nou govern tingui més «sensibilitat» en la qüestió. «Esperem que ens facin cas i ens escoltin, som set consells comarcals, representem el 15% del territori i, amb 166 municipis, sumem més del 17% dels municipis de tot Catalunya; té una força tremenda i això no pot passar desapercebut per a l’administració», retreu el president del Consell de la Conca, Magí Trullols.

«De la mateixa manera que veiem necessària la transició energètica, també cal veure’s necessari que es faci de manera consensuada, que tothom s’hi trobi bé», afegia Trullols, que va qualificar la trobada d’aquest dimarts d’«històrica». En el manifest signat es recull que no es pot perdre més sòl conreable i fèrtil, al servei del «colonialisme extractiu». Els presidents van detallar els projectes que planen sobre les seves comarques, quan ja són grans generadores d’energia. A data d’avui, a Catalunya hi ha 811 aerogeneradors en funcionament, repartits en 45 parcs eòlics de 12 comarques. D’aquests, 105 molins són a l’Anoia, gairebé 80 a la Conca i 18 a la Segarra. A tall d’exemple, en aquesta comarca se’n demanen 155 més, el que suposaria multiplicar gairebé per deu els actuals. «I serien de 200 metres d’alçada, l’impacte és molt gran», ha afirmat el president del Consell, Francesc Lluch.

Pel que fa als 838 nous aerogeneradors en tramitació, 713 estan en curs a la Ponència d’Energies Renovables, amb emplaçament considerat «viable», i la resta, a través de l’Estat. Els consells comarcals avisen que un 60% es plantegen en aquestes comarques d’interior, que comparteixen baixa densitat de població.