El Museu de la Pell d’Igualada i el Museu Episcopal de Vic oferiran visites guiades gratuïtes a professionals sanitaris durant el juny com a activitat de relaxació i espais de recuperació de l’estrès viscut durant la pandèmia. És una iniciativa impulsada per la gerència territorial de l’ICS a la Catalunya Central en col·laboració amb el departament de Cultura. El Museu de la Pell proposa una visita a l’adoberia de Cal Granotes on es podrà gaudir de l’observació dels elements més característics d’una adoberia de fa tres-cents anys, dedicada a treballar la pell de forma artesanal. Després, es visitarà la sala «Un univers de pell», a l’edifici Cal Boyer, on es veurà una selecció́ acurada d’objectes de diferents cultures confeccionats amb pell. La visita acabarà amb un taller artístic arrelat en la meditació. Les visites són tindran lloc els dies 1, 3, 8 i 10 de juny.