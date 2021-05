L'Ajuntament de Jorba organitzarà una consulta popular no referendària perquè els veïns puguin decidir si volen més sòl industrial al municipi. El Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO) preveu ubicar entre Jorba i Igualada el Parc Tecnològic i Empresarial, que ocuparia unes 77 hectàrees –57 de les quals a Jorba-. Per oposar-se al projecte ha nascut la plataforma Jorba Reflexiona, que qüestiona la implantació de nou sòl industrial a la zona: "No veiem que hi hagi cua d'empresaris per venir aquí, per això ens fa sospitar que no sigui una cortina de fum per especular amb els terrenys", assegura a l'ACN el seu portaveu, Jaume Farrés. A més, critiquen que encara hi ha molts polígons buits al territori.

El PDUAECO neix de la voluntat dels municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) de desenvolupar noves activitats empresarials a la zona i promoure nou sòl industrial. L'estiu del 2020 es va engegar el procés de participació ciutadana, que va finalitzar el desembre de l'any passat. Les conclusions del procés van descartar la creació de nou sòl industrial a la zona de Can Titó (Vilanova del Camí) i de Can Morera (Òdena) i va considerar com a espais més idonis l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena i el Parc Tecnològic Jorba-Igualada.

Arran de la publicació de les conclusions del Pla Director fa aproximadament dos mesos, un grup de veïns de Jorba es va organitzar en una plataforma –Jorba Reflexiona- per qüestionar el projecte i demanar que es retiri. El grup critica que ja hi ha prou sòl industrial a la zona que encara no s'ha desenvolupat i creuen que "no és necessari malmetre un territori sense que hi hagi una activitat econòmica clara que s'hi vulgui implantar".

Per això, la plataforma va presentar al registre de l'Ajuntament de Jorba una sol·licitud perquè el consistori organitzés una consulta popular per preguntar als veïns si estaven d'acord en destinar nou sòl a usos industrials "més enllà del que es va aprovar al POUM del 2015". La sorpresa dels integrants de la plataforma ha arribat quan l'alcalde del municipi, David Sànchez, ha anunciat que el consistori assumirà la demanda de la consulta com a "institucional" i, a banda de preguntar sobre la implantació de nou sòl industrial, aprofitarà l'ocasió per demanar sobre altres qüestions com ara els parcs solars i eòlics. "Encara estem esperant una resposta oficial sobre la nostra petició de consulta", lamenta el portaveu de Jorba Reflexiona, i afegeix que no es pronunciaran sobre la consulta proposada per l'Ajuntament perquè "desconeixem els detalls i la pregunta".

Tot i això, ja han avançat que no els hi agrada la idea de barrejar en una mateixa consulta diverses qüestions: "Si es barregen conceptes ens fa por que una cosa no disfressi l'altra". Per la seva banda, l'alcalde de Jorba assegura que han decidit entomar la consulta com a pròpia per donar-li les "màximes garanties jurídiques" com qualsevol altre procés electoral. "Com a Ajuntament no ens podem negar que la ciutadania es pugui expressar", assegura Sànchez, malgrat que des del consistori creuen que el procés participatiu del PDUAECO ja va donar veu a la ciutadania. A més, Sànchez veu necessari que en el marc de la consulta es pugui preguntar als veïns sobre altres qüestions "transcendentals" pel poble com ara la implantació de parcs eòlics i solars: "La voluntat és aprofitar la consulta per conèixer com pensen els veïns que ha de ser el model de futur del municipi i quines vies prefereixen per crear-hi llocs de treball".

En les properes setmanes està previst que se celebri un ple en el qual s'aprovarà la iniciativa institucional de celebrar una consulta i es debatrà la data i les preguntes del referèndum. Sànchez explica que en aquests moments s'està elaborant un informe jurídic per poder celebrar la consulta en "plenes garanties" i assegura que encara no hi ha cap calendari sobre la taula. Opinions contraposades Les opinions sobre la implantació de nou sòl industrial a Jorba són divergents. D'una banda, el consistori es mostra favorable, mentre que els veïns agrupats a la plataforma Jorba Reflexiona qüestionen el projecte i no el veuen necessari. Per l'alcalde, la classificació del sòl respon a "les demandes d'empreses per instal·lar-se a la zona i que, a dia d'avui, no podem donar-hi resposta". En aquest sentit, el batlle també deixa clar que el PDUAECO és només una "planificació a anys vista". "Només estem dient a on volem ubicar nou sòl industrial i, a partir d'aquí, si no hi ha demanda no s'urbanitzarà res", aclareix. "No volem polígons buits però sí que és important preparar el planejament per anar a buscar empreses". Per contra, la plataforma Jorba Reflexiona titlla el projecte d'"excessiu" i considera que "no és cap necessitat malmetre el territori sense que hi hagi una activitat econòmica clara que s'hi vol implantar".

En aquest sentit, Farré diu que "no veiem que hi hagi una cua d'empresaris que no trobin lloc per instal·lar-se i, per això, ens fa sospitar que no sigui una cortina de fum per especular amb les terres i les obres". En aquest sentit, defensa que la zona que es vol requalificar –que transcorre al costat de l'autovia A-2- és un "territori verd i natural on hi ha explotació agrícola". Farrés resumeix així el seu posicionament: "Volem feina i que la gent treballi, però primer fomentem les zones industrials que ja estan classificades i que estan en desús".