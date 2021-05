Fira d’Igualada ha anunciat que a partir del diumenge 30 de maig reprèn la celebració del Mercat d’Antiguitats, Col·leccionisme, Art i Artesania que es va haver de cancel·lar a la tardor a causa de la pandèmia de la covid-19. Així doncs, els darrers diumenges de maig i juny hi haurà Mercat d’Antiguitats, i s’aturarà a l’estiu (juliol i agost) com cada any. Al setembre es reprendrà en el marc de FirAnoia.

Es tracta d’una de les fires més importants de Catalunya del seu sector, que agrupa a Igualada uns 120 expositors al passeig Verdaguer i que suposa una trobada molt esperada pels amants de les antiguitats i el col·leccionisme.

D’altra banda, FirAnoia se celebrarà al mes de setembre, i ho farà amb totes les mesures de protecció per tal que visitants i expositors puguin assistir al certamen amb seguretat. Així ho ha anunciat l’entitat organitzadora, Fira d’Igualada, que considera fonamental poder mantenir aquest gran aparador, ja que suposa una oportunitat de promoció per a les empreses de la comarca, més encara en el context actual de represa.

En concret, la 68ena edició de FirAnoia se celebrarà els dies 24, 25 i 26 de setembre al centre d’Igualada, amb el passeig Verdaguer com a eix central i la Plaça de Cal Font com a espai dedicat a l’automoció. L’organització ha decidit també fer coincidir la fira multisectorial i d’automoció amb la Fira d’Artesania, que estarà instal·lada al Passeig Verdaguer durant el cap de setmana (dissabte 25 i diumenge 26) i amb el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes, que estarà instal·lat el dia 26 al parc de l’Estació Vella.

Tal i com ja es va fer en la passada edició celebrada del setembre de 2020, Fira d’Igualada aplicarà tots els protocols sociosanitaris, com ara un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat entre els visitants, control d’aforament, limitació de l’accés només en punts concrets del recorregut, i tasques de neteja i desinfecció.

Retorn progressiu

Fa pocs dies, l’entitat Fira d’Igualada ja va comunicar que els dies 12 i 13 de juny se celebraria la fira de vehicles d’ocasió Automercat, a l’Avinguda Països Catalans i a l’Avinguda Europa, a Les Comes. Recentment també ha anunciat que la Fira internacional Maqpaper se celebrarà de forma presencial el mes de març de 2022 al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Així doncs, durant el proper any, s’espera poder aconseguir un retorn gairebé total a la periodicitat habitual del calendari firal, tot i els canvis que s’han introduït en els formats per tal de complir els protocols sociosanitaris.