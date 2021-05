L’Ajuntament de Jorba organitzarà una consulta popular no referendària perquè els veïns puguin decidir si volen més sòl industrial al municipi. El Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena preveu ubicar entre el municipi i Igualada el Parc Tecnològic i Empresarial, que ocuparia unes 77 hectàrees, de les quals 57 a Jorba. Per oposar-se al projecte ha nascut la plataforma Jorba Reflexiona, que qüestiona la implantació de nou sòl industrial a la zona: «No veiem que hi hagi cua d’empresaris per venir aquí, per això ens fa sospitar que no sigui una cortina de fum per especular amb els terrenys», assegura el seu portaveu, Jaume Farrés. Critiquen que encara hi ha molts polígons buits al territori.

El pla neix de la voluntat dels municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) de desenvolupar noves activitats empresarials a la zona i promoure nou sòl industrial. L’estiu del 2020 es va engegar el procés de participació ciutadana, que va finalitzar el desembre de l’any passat. Les conclusions del procés van descartar la creació de nou sòl industrial a la zona de Can Titó (Vilanova del Camí) i de Can Morera (Òdena) i va considerar com a espais més idonis l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena i el Parc Tecnològic Jorba-Igualada.

La plataforma argumenta que ja hi ha prou sòl industrial a la zona que encara no s’ha desenvolupat i creuen que «no és necessari malmetre un territori sense que hi hagi una activitat econòmica clara que s’hi vulgui implantar». Per això, la plataforma va presentar al registre de l’Ajuntament de Jorba una sol·licitud perquè el consistori organitzés una consulta popular per preguntar als veïns si estaven d’acord en destinar nou sòl a usos industrials.

La sorpresa dels integrants de la plataforma ha arribat quan l’alcalde del municipi, David Sánchez, ha anunciat que el consistori assumirà la demanda de la consulta com a «institucional» i, a banda de preguntar sobre la implantació de nou sòl industrial, aprofitarà l’ocasió per demanar sobre altres qüestions com ara els parcs solars i eòlics. Sánchez assegura que han decidit entomar la consulta com a pròpia per donar-li les «màximes garanties jurídiques» com qualsevol altre procés electoral. «Com a Ajuntament no ens podem negar que la ciutadania es pugui expressar», assegura. A més, Sànchez veu necessari que en el marc de la consulta es pugui preguntar als veïns sobre altres qüestions «transcendentals». En les properes setmanes està previst que se celebri un ple en el qual s’aprovarà la iniciativa institucional de celebrar una consulta i es debatrà la data i les preguntes del referèndum.