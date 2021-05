Els municipis anoiencs que formen la comarca natural de l’Alta Segarra acolliran una prova pilot per afavorir la mobilitat a les zones rurals. Durant sis mesos, els veïns d’aquests petits municipis podran satisfer les seves necessitats de mobilitat, ja sigui, per exemple, per anar a l’hospital o a comprar. L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, es mostra molt satisfet amb la iniciativa: «Es dona la paradoxa que estem a la Catalunya Central, al mig del país, però a nivell de transport públic estem al mig del no res». De fet, assegura que la població no es pot «refiar» del transport públic. El projecte de transport a demanda està desenvolupat per l’empresa Shotl, que va guanyar la 6a edició del concurs d’innovació SmartCatalonia Challenge.

L’alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, Jordi Badia, explica que es tracta d’un projecte amb el qual fa molt temps que estan treballant, però que s’havia endarrerit la seva posada en marxa per qüestions de costos. Ara, però, amb la proposta que els ha presentat el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques assegura que s’hi han «llançat de cap». La prova, segons ell, «cobreix una necessitat que és obligada per part de les administracions, que és satisfer les demandes de transport públic».

El nou transport a la demanda donarà servei als més de 5.000 habitants de Calaf i els altres municipis que formen part de la Mancomunitat de l’Alta Segarra: Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt i Sant Martí de Sesgueioles. Funciona a través d’una aplicació «molt senzilla i gratuïta» per als usuaris, segons ha explicat el cap d’operacions de l’empresa Shatl, Roger Cumeras. El transport funciona en base a les sol·licituds que facin els usuaris, que poden ser programades o bé en directe. El servei el durà a terme un conductor amb una furgoneta de set places, i funcionarà de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí i de 2 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, i també els dissabtes al matí. Durant aquestes hores es poden fer sol·licituds en qualsevol moment i l’aplicació informarà a l’usuari del temps d’espera, així com del temps que es trigarà fins al lloc de destí. El cost serà de tres euros per als desplaçaments entre els municipis de la mancomunitat i de cinc euros per viatges entre aquestes poblacions i Igualada.

S’han habilitat 44 parades als municipis i nuclis que formen part de l’Alta Segarra. Fins i tot, hi ha punts de recollida en masies per evitar que els veïns s’hagin de desplaçar massa.

L’alcalde de Calaf considera que el fet que es tracti d’una prova pilot que s’allargarà durant sis mesos «permetrà comprovar si hi ha una demanda real i no malbaratar els diners». En cas que la prova pilot assoleixi bons resultats, el batlle ha explicat que totes les parts es posaran d’acord per donar continuïtat al projecte. També ha corroborat aquesta idea Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, que ha destacat que la Generalitat donarà continuïtat al projecte més enllà de la prova pilot i «l’adaptarem en funció de la demanda». Per Gavín, «la mobilitat serà digital o no serà» i considera que aquest tipus d’aplicacions «ens fan ser més eficients». De fet, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat ha avançat que la voluntat és estendre aquest tipus de transport a demanda a totes les comarques i territoris «amb baixa densitat de població». A més, considera que ara és un bon moment per potenciar projectes d’aquestes característiques, ja que «arran de la covid-19 molta gent ha decidit tornar als pobles».