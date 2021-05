sEl Mercat de La Masuca d’Igualada ja l’avantprojecte de remodelació que ha de marcar les bases de com ha de ser el futur espai municipal. La concessió de les parades de la Masuca acaba al 2023 i, amb la voluntat de transformar el mercat, l’Ajuntament treballa des de fa dos anys per definir quin ha de ser el model de mercat municipal per als propers trenta anys. Aquesta anàlisi s’ha fet conjuntament amb els paradistes i la junta de la Masuca. Un avantprojecte que han presentat l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè.

Castells ha contextualitzat l’avantprojecte dins dels canvis que han transformat i transformaran, en els propers anys, l’entorn del Mercat de la Masuca i que convertiran aquest punt en l’epicentre de l’activitat comercial i econòmica de la zona. El batlle igualadí destaca que amb la futura entrada de la Ronda Sud a Igualada, el Carrer Cardenal Vives passarà a ser un eix clau de circulació a tocar de la Masuca i això es reflectirà en el disseny del nou mercat que tindrà la façana d’aquest carrer com una de les principals. A banda Castells destaca la renovació de plaça de la Masuca, la construcció de l’eix de vianants del nucli antic que connecta amb el mercat, les noves promocions d’habitatges que es faran a la zona (12 de municipals i 36 de l’Incasol), el nou Campus de Salut amb més de 500 estudiants al Passeig i el nou edifici del SOC a l’edifici del Cíclope. Marc Castells ha explicat que tots aquests canvis seran un motor de transformació d’un entorn que mereix un «mercat referent al país, de tercera generació i obert a la ciutat».

En aquest sentit, l’avantprojecte del nou mercat municipal preveu obrir l’edifici i fer-lo molt més «amable i transparent», amb accessos als xamfràs dels carrers Cardenal Vives i Joaquima Vedruna i una nova entrada pel carrer de Sant Carles que s’obrirà per accedir al mercat. El carrer de la Virtut tindrà una entrada i passarà a ser l’espai on hi hauria el moll de càrrega. Les parades exteriors serien de vidre, de forma que es vegi l’interior i l’edifici industrial actual es converteixi en un espai transparent que mostri les parades des de fora. L’objectiu és que el nou mercat pugui obrir abans de l’inici de la campanya de Nadal de 2024 i també preveu que els obres puguin executar-se per fases sense que l’activitat del mercat hagi d’aturar-se en cap moment.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, puntualitzava que aquest és un avantprojecte inicial de com serà el mercat «fruit del treball constant amb els paradistes que són els que viuran el dia a dia del mercat i els que saben com ha de ser». Aquest treball inicial amb paradistes del mercat de la Masuca ha permès saber quin ha de ser el nou mix comercial que hi ha d’haver dins del mercat, és a dir quin tipus de parades i quantes s’han d’ubicar en aquest nou mercat i com s’hauran de distribuir en l’espai, que és el que es planteja ara amb aquest avantprojecte.

Una quarantena de locals

Marcè explicava que el nou mercat guanyaria espai de circulació amb parades adaptades a la nova dinàmica comercial que permet, per exemple, que tinguin espais per degustació de productes. L’espai de venda es reordenaria adaptat a un flux orgànic dels compradors que passarien a tenir un gran passadís central en el què es distribueixen les noves parades. Per saber el nombre total de parades caldrà esperar a veure com es reparteixen les concessions. Ara per ara, es contemplen 200 mòduls de 6m2 que donarien un màxim de 38 locals al nou mercat.

Es reformarà també la rampa d’accés als aparcaments i les places es reorganitzaran per fer un pàrquing més accessible, còmode i útil. El nou mercat comptaria a més amb dos espais per a granja o cafeteria, un espai per restaurant i un espai de 500m2 per a un petit supermercat de proximitat. Jordi Marcè remarca que aquest supermercat «es contempla sempre com un complement i suport a l’oferta les parades».