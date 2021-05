L’Ajuntament d’Igualada ha rebut la cartografia topogràfica urbana digital 3D escala1:1000 del municipi. La nova cartografia va ser lliurada a l’alcalde, Marc Castells, pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons.

El treball cartogràfic inclou un total de 820 hectàrees del municipi i recull les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees de sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial. És una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques. La cartografia està realitzada a partir de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques a més del treball de camp, i està estructurada en sis fitxers, que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, vial, model digital de superfícies i model digital del terreny.