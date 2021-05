L’Ajuntament d’Olesa ja té a les seves mans un projecte per a la futura ampliació de la biblioteca Santa Oliva. Un projecte que ha estat triat entre cinc propostes de despatxos d’arquitectura en un concurs convocat per la Diputació de Barcelona. La guanyadora ampliarà l’actual biblioteca en una planta baixa, ocupant el pati de la Casa de Cultura, i a la coberta es farà un jardí. El jurat d’experts va triar per unanimitat aquesta proposta per la integració en l’entorn de la construcció proposada i també per la sostenibilitat i eficiència del projecte.

En la seva presentació, l’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, va recordar que ja el 2015 es va posar sobre la taula que la biblioteca havia quedat petita per un poble de 24.000 habitants i «tenint en compte totes les necessitats i activitat cultural que organitza la biblioteca». D’entrada, es plantejava la necessitat d’una nova sala polivalent, però aquesta petició va derivar «en repensar en una ampliació que es va proposar a la Diputació de Barcelona». Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va iniciar amb la Diputació un seguit de reunions per resoldre com abordar aquesta idea i el 2016 es va començar a treballar en un procés participatiu amb l’equip de la biblioteca i també de les persones usuàries que va derivar en la redacció d’un pla de funcionalitats.

Els directors del projecte guanyador, Jaime Coll i Judith Leclerc, van presentar el projecte i, fins i tot, van mostrar al públic assistent una simulació de com quedaria l’avantprojecte. Segons Coll, la proposta parteix de voler construir l’ampliació en planta baixa i de fer una coberta ecològica; és a dir ,«fer un jardí, i no només un edifici», amb vegetació autòctona i que l’espai interior sigui molt diàfan, lluminós i molt ventilat. Leclerc va apuntar que la coberta serà transitable i amb diversos accessos i que la vegetació «servirà d’aïllant de l’equipament», a la vegada que «a l’interior es buscava el confort amb llum natural, amb la construcció de patis interiors, millorant també la ventilació i la llum natural de la planta soterrània de la Casa de Cultura, i amb materials i instal·lacions que el converteixin en un edifici sostenible i energèticament eficient».

L’alcalde va remarcar que, tot i que ara es fa la presentació de l’avantprojecte, encara queda camí per recórrer fins que el municipi disposi de l’equipament ampliat, tot i que durant aquest mandat es treballarà per avançar en l’elaboració del projecte constructiu i en la recerca de finançament. En aquest sentit, Riera va afirmar que «com fem sempre, anirem a buscar la complicitat i col·laboració de totes les administracions per tirar endavant el projecte d’ampliació» i esperem que sigui «un projecte en el qual les obres puguin ser una realitat durant el proper mandat».

Marta Viada, del servei d’equipaments i espai públic de la Diputació, va explicar com havia anat el procés per seleccionar l’empresa encarregada de fer el disseny arquitectònic. Viada va destacar que «es va valorar que fos una ampliació en una planta, molt oberta a la població i que resolia molt bé la relació amb els equipaments ara existents, així com el fet que la coberta de la construcció es converteixi en un gran jardí que pot tenir diverses funcionalitats i aportant grans beneficis per a la biblioteca i l’entorn».