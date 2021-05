Calaf posarà en marxa avui el canvi en el model de recollida de residus, amb la implantació del nou sistema porta a porta. La implantació del nou model comportarà la desaparició de la majoria de contenidors del municipi. Així doncs, únicament es mantindran al carrer els contenidors de vidre, roba i olis vegetals.

Les altres fraccions (envasos, paper i cartró, orgànica i resta) es recolliran als portals dels habitatges i s’hauran de lliurar per part de la ciutadania dins d’uns cubells que prèviament repartirà el consistori municipal.

L’Ajuntament ha realitzat al llarg d’aquest mes de maig diferents accions de comunicació per als veïns de la població per donar a conèixer tots els detalls de l’operatiu. El consistori calafí argumenta que la recollida de residus porta a porta «és un model de recollida contrastat, implantat a més de 200 municipis de Catalunya i que garanteix els millors percentatges de recollida selectiva». Amb aquest canvi, es vol assolir un índex de recollida selectiva per damunt del 70% de la brossa que genera.