Igualada ha completat la primera edició del projecte anomenat «i-Comerç, oberts a la transformació», com acció de suport a la digitalització del comerç local. Ha estat una prova pilot que ha comptat amb la participació de 10 establiments comercials als que s’ha donat suport i s’ha acompanyat en la seva evolució digital. Per una banda, les assessores del projecte han orientat l’estratègia digital dels establiments comercials participants i per altra, han fet un acompanyament fins aconseguir que el propi comerç continuï amb el projecte per si sol.

Per a tots els comerços que hi han pogut participar, s’ha elaborat un pla estratègic de digitalització basat en la diagnosi prèvia del propi negoci i, a partir del pla, s’ha realitzat un acompanyament en la consecució d’objectius estratègics. Properament es preveu una sessió de seguiment per als deu primers comerços participants.

Aquest projecte es va posar en marxa des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada arran de la situació excepcional provocada per la crisi de la Covid19 a principis del 2020. Aquesta situació va accelerar el procés de transformació digital dels comerços, atès que els tancaments totals o parcials de les activitats econòmiques provocaven que només els establiments comercials més avançats digitalment poguessin continuar amb la seva activitat.