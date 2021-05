Amb l’objectiu de descobrir i compartir eines per treballar l’entorn natural de la ciutat, diversos centres educatius d’Igualada pertanyents a la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat d’Igualada (XESI) han participar en una jornada formativa conjunta. L’activitat que s’ha fet a l’entorn natural proper al riu Anoia ha servit per compartir recursos per treballar l’entorn natural al centre. Els participants van poder interactuar i fer ús de recursos per fer més entenedora la biodiversitat que habita a Igualada.