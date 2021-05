L’Ajuntament d’Igualada ha transformat el recinte d’aparcaments de l’entorn del centre d’assistència primària (CAP) i l’estació en una zona taronja que va entrar en funcionament ahir. És una àrea situada entre el passeig Verdaguer i l’avinguda de Montserrat. Es tracta d’una mesura que, segons han posat en relleu l’executiu local, s’ha pres de forma consensuada amb els comerciants de la zona.

Aquest nou espai d’estacionament regulat serà gratuït durant una hora i mitja, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament als usuaris que van al CAP, a comprar o a realitzar gestions en aquesta zona. L’horari que seguirà és el mateix que el d’altres zones regulades: de dilluns a dissabte de 9 del matí a 1 el migdia, i a la tarda des de les 4 fins a les 8.

A la part central de l’aparcament hi haurà instal·lat un parquímetre, on es podrà treure el tiquet gratuït obligatori que permetrà controlar el temps de l’estacionament. L’executiu subratlla que amb aquesta actuació es pretén «potenciar la rotació dels estacionaments en una zona comercial amb forta demanda d’aparcament i per tant, també ajudarà a dinamitzar l’activitat econòmica del barri». Amb aquest canvi no es preveuen afectacions en l’aparcament dels residents a la zona ja que al migdia i al vespre seguirà sent lliure.